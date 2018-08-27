Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в нескольких городах России, в частности, в Ханты-Мансийске
Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в нескольких городах России, в частности, в Ханты-Мансийске, Комсомольске-на-Амуре, Саратове и подмосковной Шатуре. Участники акций призывали отменить реформу и выступали за отставку правительства.
Напомним, правительство, предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63.На прошлой неделе поступали сообщения о планах Кремля смягчить пенсионную реформу. Возможно на днях об этом объявит Владимир Путин. Впрочем, официального подтверждения этой информации не было.
Комментарии1
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proxxit 27 августа 2018 | 08:34
Путина загоняют на дорожку Ельцина - будем посмотреть...