Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в нескольких городах России, в частности, в Ханты-Мансийске, Комсомольске-на-Амуре, Саратове и подмосковной Шатуре. Участники акций призывали отменить реформу и выступали за отставку правительства.

Напомним, правительство, предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63.На прошлой неделе поступали сообщения о планах Кремля смягчить пенсионную реформу. Возможно на днях об этом объявит Владимир Путин. Впрочем, официального подтверждения этой информации не было.