Дональд Трамп не дал согласия на публикацию хвалебного пресс-релиза в память о скончавшемся сенаторе Джоне Маккейне
Об этом сообщает газета «Вашингтон Пост», ссылаясь на сотрудников аппарата президента. По их данным, Трамп решил ограничиться публикацией короткого сообщения с соболезнованиями в Твиттере. До своей смерти Маккейн резко критиковал политику нынешнего президента, а также просил семью не приглашать его на свои похороны. Они пройдут 2 сентября 2 сентября в Академии ВМС в штате Мэриленд.
Прощание с сенатором пройдёт 31 августа в кафедральном соборе Вашингтона.
Комментарии2
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ukraminadozemljudobrjt 27 августа 2018 | 08:33
Наши либералы так обленились что даже со своими плачами на сутки опоздали.
buzukin1908 27 августа 2018 | 08:36
Хе-хе :) Война по ту сторону жизни - загробная, значицца! Да пусть хлещутся! Интересно было бы услышать, как МакКейн, сидя в яме, выпрашивал у вьетнамца банан и щелкал зубами, вспоминая недобрым словом русского ракетчика :) Да его и на том свете сшибут русской ракетой! Снова и снова - вот такая уж доля у лузера...