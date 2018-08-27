Минтруд предлагает создать систему профессиональной подготовки нянь
Она позволит обучить за ближайшие годы 150 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рабочую версию соответствующего федерального проекта. В нём не уточняется, где будут обучать таких специалистов.
Комментарии1
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pmasel 27 августа 2018 | 08:39
А почему только для нянь? А для горничных, репетиторов, слесарей из гаражей.... Для всех остальных самозанятых. Не уж то в минтруде идиоты, что думаю народ не поймет для чего этот сыр. )))