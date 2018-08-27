Россияне за год стали больше выступать за ограничение доступа в страну представителей отдельных национальностей
Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра. Сообщают «Ведомости». Так, с 17 до 32 процентов выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания в стране цыган. Другими нежелательными этносами опрошенные назвали китайцев и вьетнамцев. С 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских».
Комментарии10
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proxxit 27 августа 2018 | 08:19
Если в Биробиджан - то почему бы и нет?
taglit 27 августа 2018 | 08:20
proxxit: закономерные итоги фашизации!
m_doc 27 августа 2018 | 08:21
Навал должен быть доволен. Его идейки-то.
ukraminadozemljudobrjt 27 августа 2018 | 08:22
Евреев забыли упомянуть.
andre_klimov 27 августа 2018 | 08:36
ukraminadozemljudobrjt:
Не забыли. Просто лидерство по обращённой ненависти - у цыган, китайцев и вьетнамцев. У остальных - процент ниже. Но если завтра с экрана начнут истерить по-другому - изменятся и пропорции. Всё это - результат масивной пропаганды и действий властей.
tks 27 августа 2018 | 08:23
Обыкновенный путизм.
m_doc 27 августа 2018 | 08:27
tks: Да прям. Завсегдатай русских маршей - Навальный. Помнится, его всей редакцией Эха от нацизма отмазывали. Мол, немножко нацизма - это не больно.
andre_klimov 27 августа 2018 | 08:26
Резерв канализируемой ненависти "к Западу" уже на исходе. А биомассу нужно держать "в тонусе", что бы она не "отрезвела" и оставалась управляемой. Вот и пойдёт сейчас "русская карта".
Впрочем - уже было. И администрация президента курировала нацистов. И "русские марши" были. И этнические погромы. До той поры, пока из-за зубцов не раздалась команда "довольно!". И в этот раз следующим этапом будет всё тот же "слив" этих дрожжей для бурления говн.
trans 27 августа 2018 | 08:28
Да не в антипатиях дело. Посмотрите что на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири происходят, там активно заселяются китайцы и большинство из них навсегда. Но это уже претензии к нашей власти, которой все пофигу, главное набивать свои карманы.
avp235 27 августа 2018 | 08:37
trans:
Китайцы демонстрируют большую жизнеспособность, это развивающаяся нация и нет ничего удивительного, что они постепенно замещают деградирующую нацию на просторах России. Сопротивляться этому процессу, что плевать против ветра. Природа не терпит пустоты.