Россияне за год стали больше выступать за ограничение доступа в страну представителей отдельных национальностей

Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра. Сообщают «Ведомости». Так, с 17 до 32 процентов выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания в стране цыган. Другими нежелательными этносами опрошенные назвали китайцев и вьетнамцев. С 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских».