Минувшей ночью в Москве горела кровля Дома на набережной
Пришлось даже перекрывать движение по улице. Никто не пострадал. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Как сообщает МЧС, возгорание произошло на летней веранде на 11 этаже. Что явилось его причиной, не уточняется.
Комментарии3
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tks 27 августа 2018 | 08:25
У воров - и крыша горит!!
gordy 27 августа 2018 | 08:30
@Что явилось его причиной, не уточняется.@
Шашлыки?
banyi3 27 августа 2018 | 08:27
Серёга Пастушок переживал сильно )