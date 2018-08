Дональд Трамп запретил публиковать сообщение Белого дома с перечислением заслуг Джона Маккейна

Знаменитый сенатор будет похоронен в конце недели. На похоронах республиканца Джона Маккейна, как ожидается, выступят бывшие президенты от обеих партий – Барак Обама и Джордж Буш-младший, пишет The New York Times. Действующий американский лидер не приедет. Впрочем, по сведениям прессы, Дональда Трампа демонстративно не пригласили.

Джон Маккейн, который дважды боролся за пост президента, неоднократно высказывал сомнения в том, что Трамп подходит для этой должности. Во время предвыборной кампании миллиардер оскорбил сенатора – сказал, что не считает его героем войны во Вьетнаме, поскольку он попал в плен. Маккейн был военным летчиком и действительно провел в плену пять с половиной лет, причем, отказался, чтобы освободили только его одного, сына адмирала.

Год назад у Джона Маккейна нашли рак мозга. В субботу сенатор умер в возрасте 81 года. Трамп ограничился коротким сообщением в «Твиттере» и, как пишет The Washington Post, запретил публиковать заявление Белого дома, в котором сенатор назывался героем США и перечислялись его заслуги. По сведениям газеты, ключевые сотрудники администрации Трампа были против такого решения.

В пятницу гроб с телом Джона Маккейна будет выставлен для прощания в здании Конгресса США. Похороны пройдут в воскресенье на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую окончил сенатор.