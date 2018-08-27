Дональд Трамп запретил публиковать сообщение Белого дома с перечислением заслуг Джона Маккейна
Знаменитый сенатор будет похоронен в конце недели. На похоронах республиканца Джона Маккейна, как ожидается, выступят бывшие президенты от обеих партий – Барак Обама и Джордж Буш-младший, пишет The New York Times. Действующий американский лидер не приедет. Впрочем, по сведениям прессы, Дональда Трампа демонстративно не пригласили.
Джон Маккейн, который дважды боролся за пост президента, неоднократно высказывал сомнения в том, что Трамп подходит для этой должности. Во время предвыборной кампании миллиардер оскорбил сенатора – сказал, что не считает его героем войны во Вьетнаме, поскольку он попал в плен. Маккейн был военным летчиком и действительно провел в плену пять с половиной лет, причем, отказался, чтобы освободили только его одного, сына адмирала.
Год назад у Джона Маккейна нашли рак мозга. В субботу сенатор умер в возрасте 81 года. Трамп ограничился коротким сообщением в «Твиттере» и, как пишет The Washington Post, запретил публиковать заявление Белого дома, в котором сенатор назывался героем США и перечислялись его заслуги. По сведениям газеты, ключевые сотрудники администрации Трампа были против такого решения.
В пятницу гроб с телом Джона Маккейна будет выставлен для прощания в здании Конгресса США. Похороны пройдут в воскресенье на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую окончил сенатор.
Комментарии8
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ukraminadozemljudobrjt 27 августа 2018 | 08:09
Так и нет там заслуг.
proxxit 27 августа 2018 | 08:13
Маккейн далеко не глупый человек, вовремя сдался и отсидел во Вьетконге до конца, отказывался от обмена, чтобы не участвовать в кровавой авантюре США... Вроде, предатель, но зато живой и при почёте.
taglit 27 августа 2018 | 08:18
proxxit: Трамп обидчивый как путин....
proxxit 27 августа 2018 | 08:23
taglit:
Путин не обидчивый - просто злой и память у него хорошая...
Жаль, что темнейший, к свидомой лохлятине добр - это из-за того, что лохлы молятся огромный половой орган темнейшего.
leonidrb 27 августа 2018 | 08:17
Да, а кто такой Трамп Маккейну? Родственник? И СМИ в США действительно независимые, если им кто-то может запретить?
pionerka Зинаида Сацкая 27 августа 2018 | 08:25
leonidrb: Да речь не о СМИ. Он запретил своей дворне из аппарата
sg98 27 августа 2018 | 08:21
Высказывани я великих людей и последствия..
"Отрежем головы всем неверным, скоро мы придем, готовься, Путин" - Хаттаб.
"Конец Путина в устах Березовского" - Б.Березовский.
"Путину осталось совсем недолго, и он знает это" - А.Масхадов.
"Каддафи мертв. Влад, готовься, ты следующий" - сенатор Д.МакКейн.
приготвиться..
"Режиму Путина скоро придет конец" - М.Ходорковский...
piter_ug 27 августа 2018 | 08:25
//Дональд Трамп запретил публиковать сообщение ...//
Тоже подворотня, только американская.