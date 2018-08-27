В Киеве суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечении Надежде Савченко

Она почти полгода находится под арестом по обвинению в подготовке теракта против украинского руководства и депутатов Верховной Рады. Адвокаты Савченко просят суд перевести её под домашний арест. Или избрать другую меру, не связанную с содержанием под стражей, уточняет телеканал 112 Украина. Гособвинение против и считает, что депутат Верховной Рады должна оставаться под арестом. Ходатайство об изменении меры пресечения рассмотрит тот же самый Шевченковский суд Киева, что в марте отправил Савченко под стражу. А в июле продлил ей арест ещё на два месяца. В ответ Савченко объявила голодовку. Заявив, что такого беспредела не видела даже в российском суде. Верховная Рада 22 марта сняла с депутата неприкосновенность. И уже на следующий день Савченко арестовали. Её обвиняют в подготовке покушения на высших руководителей страны, в том числе президента Порошенко. Кроме того Савченко вменяют подготовку теракта в Верховной Раде. Депутату грозит вплоть до пожизненного заключения. Вины Савченко не признаёт. И связывает преследование с политической деятельностью. Порошенко ранее заявил, что действия обвиняемой были связаны с российскими спецслужбами. Савченко весной 2016-го в России приговорили к 22-м годам тюрьмы по обвинению в причастности к убийству в Донбассе двух журналистов. Спустя пару месяцев президент Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.