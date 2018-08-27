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08:02, 27 августа 2018

Суд в Москве сегодня, как ожидается, рассмотрит административное дело Алексея Навального

Он был задержан в субботу и до сих пор находится в ОВД «Дорогомилово». Политика обвиняют в нарушении организации январской акции, однако с материалами дела защите вряд ли удастся ознакомиться до суда в понедельник, сообщил «Эху Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев. Помазуев удивлен, почему надо было арестовывать политика, а не вызвать в суд повесткой. Напомним, что Навальный на прошлой неделе подал заявку о проведении 9 сентября в центре Москвы митинга об изменении пенсионного возраста.

Комментарии

4

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proxxit 27 августа 2018 | 08:07



У Веника, походу, гранты уже из жопы сыплются - надрессировал своих холуйков ежеминутно поминать Кремлёвского гапона...

trans 27 августа 2018 | 08:14

Путинское полицейское государство в действии.

ivfn 27 августа 2018 | 08:22

trans:
Вы что предлагаете полицию разогнать? Однако

venq 27 августа 2018 | 08:19

нечего тут задачиться, как, что и почему. всё строго по законам. специально принятым думой для всех настоящих и будущих арестов-судов над Навальным. :D

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