Суд в Москве сегодня, как ожидается, рассмотрит административное дело Алексея Навального

Он был задержан в субботу и до сих пор находится в ОВД «Дорогомилово». Политика обвиняют в нарушении организации январской акции, однако с материалами дела защите вряд ли удастся ознакомиться до суда в понедельник, сообщил «Эху Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев. Помазуев удивлен, почему надо было арестовывать политика, а не вызвать в суд повесткой. Напомним, что Навальный на прошлой неделе подал заявку о проведении 9 сентября в центре Москвы митинга об изменении пенсионного возраста.