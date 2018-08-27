Новые санкции США против России вступят в силу сегодня
Они вводятся в связи с отравлением в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новый пакет санкций будет включать в себя запрет на оказание России внешней помощи, за исключением гуманитарной, а также поставок продовольствия или сельскохозяйственных товаров. Кроме того, будет запрещена продажа оружия и товаров двойного назначения. Наконец, отныне правительство США не сможет предоставлять России кредиты и другую финансовую помощь. Ограничительные меры будут действовать на протяжении как минимум года. Санкции могли также затронуть сотрудничество США и России в космической сфере, но этот пункт в перечень ограничений включать не стали.
Вторая часть санкционного пакета будет введена через три месяца в том случае, если Россия не даст гарантий неиспользования химического оружия в будущем, и не допустит на объекты экспертов ООН. Это грозит понижением уровня дипломатических отношений, запретом на полеты «Аэрофлота» в США и прекращением экспорта и импорта между странами. В Кремле отрицают причастность к отравлению Скрипалей. В российском МИДе пока не говорят, каков будет ответ на новые санкции.
Комментарии10
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putin2018 27 августа 2018 | 08:07
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 27 августа 2018 | 08:11
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
ss2020 27 августа 2018 | 08:07
а маленький вова пукин уже ОБИДЕЛСЯ!)))
venq 27 августа 2018 | 08:09
интересно, а как Маккейн относился к санкциям?
mordvinyka_zabiyka 27 августа 2018 | 08:31
venq: малозырян без санкций как солдат без винтовки))
mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 08:14
Кремлежулики визжат: "это не мы!", но полезные для росэкономики санкции продолжают вводить.
У кого-нибудь ещё остались сбережения в рублях?
davi__koloradov 27 августа 2018 | 08:17
Наздоровьичка. :)
epynda 27 августа 2018 | 08:23
Санкции - это проблема, накладывающих санкции......
putin_itogy 27 августа 2018 | 08:32
Не смешите их Искандеры..
Да, вова..? :)
jblack2 27 августа 2018 | 08:36
У соседа корова сдохла мелочь, а кастрюлеголовым приятно...