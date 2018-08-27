Новые санкции США против России вступят в силу сегодня

Они вводятся в связи с отравлением в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новый пакет санкций будет включать в себя запрет на оказание России внешней помощи, за исключением гуманитарной, а также поставок продовольствия или сельскохозяйственных товаров. Кроме того, будет запрещена продажа оружия и товаров двойного назначения. Наконец, отныне правительство США не сможет предоставлять России кредиты и другую финансовую помощь. Ограничительные меры будут действовать на протяжении как минимум года. Санкции могли также затронуть сотрудничество США и России в космической сфере, но этот пункт в перечень ограничений включать не стали.

Вторая часть санкционного пакета будет введена через три месяца в том случае, если Россия не даст гарантий неиспользования химического оружия в будущем, и не допустит на объекты экспертов ООН. Это грозит понижением уровня дипломатических отношений, запретом на полеты «Аэрофлота» в США и прекращением экспорта и импорта между странами. В Кремле отрицают причастность к отравлению Скрипалей. В российском МИДе пока не говорят, каков будет ответ на новые санкции.