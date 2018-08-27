Американская Uber меняет свою долгосрочную стратегию развития
Как заявил Times гендиректор компании Дара Хосроушахи, Uber станет чаще предлагать своим клиентам пользоваться для поездок не только автомобилями, но также электрическими самокатами, велосипедами и общественным транспортом. По его словам, в ближайшем будущем это может привести к дальнейшим убыткам, но в перспективе компания от этого выиграет.
Комментарии3
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art_ 27 августа 2018 | 07:54
супер
art_ 27 августа 2018 | 07:59
кому нужны груды металла, стоящие во дворах и на парковках круглые сутки без движения?
sasass 27 августа 2018 | 07:59
Нам придется очень трудно все это осваивать в условиях санкции...