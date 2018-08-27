Американский сенатор Джон Маккейна будет похоронен 2 сентября
Об этом сообщается в Твиттере аппарата покойного законодателя. Похороны состоятся в Аннаполисе, на кладбище академии ВМС которую Маккейн окончил в 1958 году. Гроб с телом сенатора в среду, 29 августа, будет перевезен в здание законодательного органа Аризоны в Финиксе. В четверг, 30 августа, в баптистской церкви этого города пройдет панихида. Сенатор сам планировал собственные похороны и завещал не приглашать на траурную церемонию президента Дональда Трампа. Маккейн умер в минувшую субботу от рака мозга на 82-м году жизни. За день до кончины он отказался от дальнейшего лечения.
Комментарии5
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proxxit 27 августа 2018 | 07:38
Предателя, при первой возможности катапультировавшегося и отсидевшегося в плену с воинскими почестями??? Достойно ...уле. Нужно поддержать.
blinorozhiy_chmo 27 августа 2018 | 08:06
Омерзительный русофоб. Военный преступник. Лживый, лицемерный и двуличный пёс - типичный пендос.
proxxit 27 августа 2018 | 08:10
blinorozhiy_chmo:
Говорят, за то, что Маккейн отказался от обмена и продолжения воевать против Вьетнама, Вьетнам хочет представить покойника к званию Героя...
uryden 27 августа 2018 | 07:46
Русофобия и рак головного мозга это одно и то же.
Увы.
kosmicheskiy_svin 27 августа 2018 | 07:58
uryden: Задорнову это расскажи))