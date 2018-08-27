Американский сенатор Джон Маккейна будет похоронен 2 сентября

Об этом сообщается в Твиттере аппарата покойного законодателя. Похороны состоятся в Аннаполисе, на кладбище академии ВМС которую Маккейн окончил в 1958 году. Гроб с телом сенатора в среду, 29 августа, будет перевезен в здание законодательного органа Аризоны в Финиксе. В четверг, 30 августа, в баптистской церкви этого города пройдет панихида. Сенатор сам планировал собственные похороны и завещал не приглашать на траурную церемонию президента Дональда Трампа. Маккейн умер в минувшую субботу от рака мозга на 82-м году жизни. За день до кончины он отказался от дальнейшего лечения.