Tele2 с этого дня отменяет внутрироссийский роуминг
Компания делает это в одно время с операторами «большой тройки». Отменить плату за входящие звонки из других регионов потребовала Федеральная антимонопольная служба. Причем, еще год назад. В ведомстве обратили внимание на необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. Тогдашний министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров призывал сделать так, что популистские лозунги об отмене роуминга не привели к повышению тарифов. Глава Минкомсвязи пояснил, что количество потребителей, которые ездят по стране, меньше той группы, которые живут и работают в одном регионе. Сроки неоднократно меняли, и вот теперь мобильные операторы, наконец, начали выполнять предписание ФАС. С 20 августа роуминг отменил «Вымпелком», которому принадлежит бренд «Билайн», с 30 августа это должен сделать «МегаФон». МТС до конца августа отменит внутрисетевой роуминг для 90% абонентов, а до 30 сентября — для оставшихся клиентов. Впрочем, в ФАС все равно грозят оштрафовать операторов большой тройки за задержку. Суммы штрафов обещают назвать в сентябре.
Комментарии5
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vladislav 27 августа 2018 | 07:44
Давно пора. Какие дополнительные расходы несут операторы если я в роуминге??
fueaqui 27 августа 2018 | 08:26
vladislav: Если вы переместились, скажем, из Москвы в Сибирь, то звонивший вам из родного региона заплатит только за звонок до Москвы, тогда как в текущей системе участок МоскваСибирь оплачивается вами - принимающей стороной (повышенными "роуминговыми" тарифами). Затраты - на эксплуатацию и амортизацию собственных каналов связи, либо аренду канальной емкости у третьих лиц. Особенно дороги каналы на северо-восточные регионы Сибири, где в ряде случаев альтернативы спутниковым каналам нет.
Сейчас затраты на эти каналы компенсирует пользующийся ими (совершающий междугородние звонки или путешествующий), а при отмене внутрисетевого "роуминга" затраты распределят на другие услуги - на локальные звонки и/или междугородние. Чудес не бывает.
kara 27 августа 2018 | 07:55
а Крым чей по мнению операторов?
fueaqui 27 августа 2018 | 08:29
kara: Речь о внутрисетевом роуминге, в Крыму крупные операторы РФ не работают, формально на них не распространяется предписание ФАС, однако, вполне вероятно, что роуминг с операторами Крыма сделают на тех же условиях, что и внутрисетевой.
servelat 27 августа 2018 | 08:29
Ещё бы в Подмосковье Теле2 стал работать