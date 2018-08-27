Tele2 с этого дня отменяет внутрироссийский роуминг

Компания делает это в одно время с операторами «большой тройки». Отменить плату за входящие звонки из других регионов потребовала Федеральная антимонопольная служба. Причем, еще год назад. В ведомстве обратили внимание на необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. Тогдашний министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров призывал сделать так, что популистские лозунги об отмене роуминга не привели к повышению тарифов. Глава Минкомсвязи пояснил, что количество потребителей, которые ездят по стране, меньше той группы, которые живут и работают в одном регионе. Сроки неоднократно меняли, и вот теперь мобильные операторы, наконец, начали выполнять предписание ФАС. С 20 августа роуминг отменил «Вымпелком», которому принадлежит бренд «Билайн», с 30 августа это должен сделать «МегаФон». МТС до конца августа отменит внутрисетевой роуминг для 90% абонентов, а до 30 сентября — для оставшихся клиентов. Впрочем, в ФАС все равно грозят оштрафовать операторов большой тройки за задержку. Суммы штрафов обещают назвать в сентябре.