США сегодня вводят против России новые санкции
На этот раз — из-за отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Госдепартаменте считают, что к отравлению причастна Россия. Таким образом, нарушен американский Закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.
Комментарии12
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ss2020 27 августа 2018 | 07:40
США сегодня вводят вове застенчивому!)))
proxxit 27 августа 2018 | 07:53
ss2020:
Кто о чём, а туповатые гидно нагнутые и гидно отыметые евро лохлы о своих евро эротических фантазиях...
ss2020 27 августа 2018 | 07:54
proxxit: о вове регулярно думаю...!)))
proxxit 27 августа 2018 | 07:59
ss2020:
Не натри себе пиписю от регулярных дум...
Умора с вас - престарелых педерастов, нанятых ФСБ за 11.80 изображать либералов даунами и извращенцами.
ss2020 27 августа 2018 | 07:56
proxxit: ПЕРЕЖИВАЕШЬ...!??? жить будет!)))
vilingrad 27 августа 2018 | 07:58
proxxit: туповатые гидно нагнутые и гидно отыметые евро лохлы "
Пока все палки- нееевро и недолларовым россиянам:)
proxxit 27 августа 2018 | 08:04
vilingrad:
Совковое быдло, типа тебя, страстно желало капитализма и добрых хозяев - извините, что не получилось, как в голливудских агитках, хавайте, что заказывали - не обляпывайтесь.
davi__koloradov 27 августа 2018 | 07:44
Многабукв. "США вводят России".
proxxit 27 августа 2018 | 08:01
davi__koloradov:
Кто о чём, а туповатые гидно нагнутые и гидно отыметые евро лохлы о своих евро эротических фантазиях...
Спасибо Великому Путину за то, что на потеху мокшано-татарам отдал свидомый быдлос на окраине Винницким евреям.
trans 27 августа 2018 | 07:49
Как бы Трамп не прогибался перед Путей, а жизнь идет своим чередом. Вот что значит реальное разделение власти, а не как у нас Путя царь и бох.
proxxit 27 августа 2018 | 07:56
trans:
Смешно с тебя, типичного совкового холуя, которого даже кровавые комми не смогли отучить от 1000-летнего холуйства, и твоего холуйского поклонения царям и богам...
Ещё смешнее, что комми пытались быдло, типа тебя, цивилизовать и европеизировать.
venq 27 августа 2018 | 08:06
интересно, а как Маккейн относился к санкциям?