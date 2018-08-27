Дмитрий Медведев, не появлявшийся на публике около двух недель, не брал отпуск и не оформлял больничный
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники. Ранее пресс-служба правительства сообщила, что премьер получил «спортивную травму», не уточнив степень ее серьезности и, каким видом спорта занимался Медведев. Ожидается, что премьер придет сегодня на совещание со своими заместителями и на президиум президентского совета по демографии и культуре.
Комментарии19
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kir_pich_101 27 августа 2018 | 07:20
Пил, осознавая собственное ничтожество...
lenin3 27 августа 2018 | 07:23
kir_pich_101: ага,а вид спорта-литрбол)))
arye_11 27 августа 2018 | 07:29
lenin3:
Будни Мордора.
Во время падения национальной валюты и кризиса в экономике, Премьер-Министр может без объяснений исчезнуть на полмесяца и без тех же объяснений появиться, как ни в чем ни бывало.
А на самые логичные вопросы - "Где, Как, Почему", дать сакральный ответ - "Спортианая травма, Внезапная болезнь, Работал с документами..."
Типа. Не ваше холопье дело барину вопросы задавать.
venq 27 августа 2018 | 08:13
arye_11: закрытость - основа правления. надо такое поведение проверить на конституционность.
zolingen 27 августа 2018 | 07:47
kir_pich_101: оно может пить?
mr_samgin 27 августа 2018 | 07:24
Могут уволить за прогул
gregor 27 августа 2018 | 07:24
Дмитрий Медведев, не появлявшийся на публике около двух недель, не брал отпуск и не оформлял больничный
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А он должен ?
И Путин больничный оформляет ? А если доктор против , даст бюллетень ?
valian0822 27 августа 2018 | 07:37
Вспомнил о неуловимом Джо ))
sasass 27 августа 2018 | 07:39
Жена его основательно побила за плохую работу , а от синяков больничный не дают...)))
zolingen 27 августа 2018 | 07:49
sasass: Жена его основательно побила за плохую работу
Ну да, она то работница высший класс.
ss2020 27 августа 2018 | 07:46
а дима вообще трудоустроен, или так внештатный сотрудник мос_концерта как и вова!)))
ss2020 27 августа 2018 | 07:48
чёй-то альфонсов-карликов-графозом развелось на теле россии!)))
zor 27 августа 2018 | 07:57
ss2020: kir_pich_101: Д.Медведев и В.Путин не могут болеть человеческими заболеваниями.
Несварение желудка,геморой,грипп,коклюш,свинка и др. - такие низменные болезни к царственным особам не пристают.
В. Путин и Д. Медведев могут страдать только спортивными травмами,травмами полученными на рыцарских турнирах и травмамами на охоте .
В.Путин,по статусу , может легко пострадать в борьбе с усурийским тигром,быть укушенным 20-и килограмовой щукой,уронить себе на ногу амфору или быть поклеванным сбесившимся стерхом.
Д. Медведев может позволить себе полухить благородную травму от упавшего на ногу волана ,запущенного с невероятнох скоростью В.Путиным.
Да,забыл,они еще могут упасть с комбайна ,защищая урожай зерновых.
vilingrad 27 августа 2018 | 07:55
Старший товарищ прикроет...
ramses333 27 августа 2018 | 07:57
Так если не брал отпуск и не оформлял больничный, так уволить его к хренам собачьим за такой офигенный прогул. (Тем более что толку от него как от работника, как выяснилось окончательно, - как от козла молока. Что ходит Недимон на службу, что нет - один хрен.) Иначе - какой пример подал сей премьер всем госслужащим!!! Это ж скандал запредельный.
ramses333 27 августа 2018 | 08:20
ramses333: Если Пу после этого эпизода не уволит своего сатрапа - это будет смачный плевок в лицо всего российского общества. И после этого у НИХ хватит наглости настаивать на "пенсионной реформе", озвученной этим недоразумением с кликухой Недимон???
shmuel63 27 августа 2018 | 08:06
"не брал отпуск и не оформлял больничный" - запишите ему прогул и увольте по КЗОТу
zkotor 27 августа 2018 | 08:06
Литрболом
sab171 27 августа 2018 | 08:17
надеюсь с обьяснительной появится, купленные больничные не принимаются.