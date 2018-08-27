Дональд Трамп не станет публиковать официальное заявление Белого дома о кончине сенатора Джона Маккейна
По сведениям The Washington Post, в заявлении подготовленном помощниками Трампа Маккейн был назван героем. Черновик такого сообщения был готов еще до кончины сенатора и доработан после его смерти. Тем не менее Трамп запретил публиковать его. Вместо этого американский президент ограничился постом в своем твиттере. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать данную информацию.
Комментарии6
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yralez 27 августа 2018 | 07:25
Чести Дональду даку это не делает.
omichka 27 августа 2018 | 07:26
Где-то когда-то такое было... Паскудство...
proxxit 27 августа 2018 | 07:34
omichka:
Ну и скрепы у тебя.
Не зря твою мамку Советы наказали - реально гнилая порода...
sg98 27 августа 2018 | 07:33
Он за один разгромленный авианосец Форрестол заслужил звание Героя Совеетского Союза. 21 самолет! Полторы сотни карателей одномоментно зажмурились.. Но награда нашла хероя. Через несколько месяцев попал в плен, где был подвергнут самым изощренным сексуальным ласкам )))
sasass 27 августа 2018 | 07:42
Героем Вьетнама наверняка он был...
prade 27 августа 2018 | 07:50
Есть настоящие герои и дутые знаменитости. Вторые всегда завидуют первым.