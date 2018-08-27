Дональд Трамп не станет публиковать официальное заявление Белого дома о кончине сенатора Джона Маккейна

По сведениям The Washington Post, в заявлении подготовленном помощниками Трампа Маккейн был назван героем. Черновик такого сообщения был готов еще до кончины сенатора и доработан после его смерти. Тем не менее Трамп запретил публиковать его. Вместо этого американский президент ограничился постом в своем твиттере. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать данную информацию.