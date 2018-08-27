Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста
Как сообщил «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, 9 сентября в центре столицы планируется множество других мероприятий, посвященных подготовке ко Дню города. Заявка была подана на шествие по Тверской и митинг на Охотном ряду в единый день голосования. Альтернативной площадки заявителям не предлагалось. Сам Навальный в ожидании суда находится в ОВД «Дорогомилово». Он был задержан в субботу за январскую «забастовку избирателей».
Комментарии4
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lenin3 27 августа 2018 | 07:27
Значит,Собакин со своей камарильей ЗА поднятие пенсионного возраста?Ну,так и скажи честно перед выборами:сдохните вы,москвичи,на работе,а не про велодорожки рассказывай.Эх,нет на этих выборах на Собакина своего навального...
proxxit 27 августа 2018 | 07:36
lenin3:
Гапоша навальный согласно своей программки, против повышения до 65, сисян хочет, чтобы быдлос выходил не пенсию с 67 лет.
gregor 27 августа 2018 | 07:29
Власти трусы .
А 86 % телевизионного одобрямса ....... пусть выберут себе определение их нутра сами .
sasass 27 августа 2018 | 07:44
Навальный опять создал головную боль для Оленевода...