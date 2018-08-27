В Болгарии пройдет день траура по погибшим в крупном ДТП

В результате аварии автобуса, произошедшей 25 августа, погибли 16 человек. День общенационального траура был объявлен по решению совета министров Болгарии. В память о погибших сегодня будут приспущены флаги на всех государственных учреждениях и организациях. Правительство страны выразило соболезнования семьям погибших.

Трагический инцидент произошел в районе Искырского ущелья примерно в 20 километрах от Софии. Водитель не справился с управлением и автобус упал в пропасть. В аварии также пострадали четыре легковых автомобиля. Причиной ДТП называют погодные условия – в этом районе шел сильный дождь. В результате аварии 13 человек погибли на месте, а еще трое скончались в больницах. 27 человек получили ранения, часть из них поступили в больницы в критическом состоянии.

В автобусе ехали на отдых на выходные жители болгарского города Божуриште. Иностранцев среди них не было.

Ранее из-за трагедии решено было отменить торжественные мероприятия, посвященные годовщине боев на Шипке в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.