Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сегодня посетит исправительную колонию № 1

В интервью «Эху Москвы» Сергей Бабуркин сказал, что это плановое посещение колонии с целью проверки соблюдения прав заключенных. Сергей Бабуркин сказал, что после опубликования видео о пытках, ситуация в колонии заметно изменилась в лучшую сторону.