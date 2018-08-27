Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сегодня посетит исправительную колонию № 1
В интервью «Эху Москвы» Сергей Бабуркин сказал, что это плановое посещение колонии с целью проверки соблюдения прав заключенных. Сергей Бабуркин сказал, что после опубликования видео о пытках, ситуация в колонии заметно изменилась в лучшую сторону.
Комментарии1
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sasass 27 августа 2018 | 08:02
Долго телился правоохренитель..