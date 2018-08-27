В Токио начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотном такси

Эксперимент осуществляет крупная таксомоторная компания «Хиномару котсу». Машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью чуть более 5-ти км между двумя токийскими районами. Тесты продлятся до 8 сентября. В день беспилотное такси на базе минивэна Toyota будет совершать по четыре рейса туда-обратно.