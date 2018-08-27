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06:48, 27 августа 2018

В Токио начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотном такси

Эксперимент осуществляет крупная таксомоторная компания «Хиномару котсу». Машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью чуть более 5-ти км между двумя токийскими районами. Тесты продлятся до 8 сентября. В день беспилотное такси на базе минивэна Toyota будет совершать по четыре рейса туда-обратно.

Комментарии

2

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opiatnovyi63 27 августа 2018 | 06:53

У нас такое такси могут своровать..

koshkaedu 27 августа 2018 | 07:00

В случае воровства, эти такси самоуничтожаются вместе с пассажирами.

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