В Токио начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотном такси
Эксперимент осуществляет крупная таксомоторная компания «Хиномару котсу». Машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью чуть более 5-ти км между двумя токийскими районами. Тесты продлятся до 8 сентября. В день беспилотное такси на базе минивэна Toyota будет совершать по четыре рейса туда-обратно.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 27 августа 2018 | 06:53
У нас такое такси могут своровать..
koshkaedu 27 августа 2018 | 07:00
В случае воровства, эти такси самоуничтожаются вместе с пассажирами.