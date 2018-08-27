Чарльзу Роули стало хуже в больнице в Солсбери, куда его повторно доставили 18 августа
Об этом Daily Mirror сообщил его брат Мэттью. Британец выжил после отравления веществом «Новичок» в Эймсбери и 20 июля был выписан. Однако, впоследствии его снова госпитализировали в отделение интенсивной терапии с подозрением на менингит. Мэттью Роули утверждает, что Чарльз не может пошевелить руками и ногами, у него двоится в глазах и невнятная речь. Точного диагноза пока нет. Мэттью Роули уверен, что это последствия отравления. В больнице от комментариев отказываются.
Комментарии2
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cromwel 27 августа 2018 | 06:50
Не иначе как кровавый режим не удовлетворился Скрипалями. Теперь за английских алкаголиков взялись. Никому не скрыться!
sg98 27 августа 2018 | 06:57
Где сами Скрипали???? Лживые британские ублюдки решили от них избавиться, чтобы те не рассказали правлу о то чот их траванули британские же спецслужбы? Очень похоже на то.
А интересное преступление, не правдали? Жертв то нет. Как говорится нет трупа - нет преступления. Но санкции есть )))
Скрипалей уже месяц не видно не слышно. Допустим берегут от длинных чекистких рук. Но родным то можно поговорить по телефону? Вот ЧТО бы тут визжали гомячки, если б гражданина англии российские спецслужбы запрятали и никому не показывали? Ох какой вой бы поднялся. Сенцов от зависти бы загнулся тут же..