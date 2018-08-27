Дональд Трамп утверждает, что его на посту президента США поддерживают 52% американцев

У себя в «Твиттере» Трамп также отметил, что добиться таких результатов ему удалось несмотря на попытки «лживых», как он выразился, СМИ выставить его в дурном свете. По данным службы «Гэллапа», в июне рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту президента США поднялся до 45%.