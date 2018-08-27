Дональд Трамп утверждает, что его на посту президента США поддерживают 52% американцев
У себя в «Твиттере» Трамп также отметил, что добиться таких результатов ему удалось несмотря на попытки «лживых», как он выразился, СМИ выставить его в дурном свете. По данным службы «Гэллапа», в июне рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту президента США поднялся до 45%.
Комментарии6
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opiatnovyi63 27 августа 2018 | 06:24
Сам себя не похвалит, никто не похвалит!
koshkaedu 27 августа 2018 | 06:33
opiatnovyi63: Да бросьте вы, я могу похвалить. Трамп за неполных два года сделал много больше, чем любой другой Президент США до него.
opiatnovyi63 27 августа 2018 | 06:38
koshkaedu: Здесь речь не о количестве сделанного , здесь пишут о поддержке Трампа гражданами США..
felik23 27 августа 2018 | 06:43
koshkaedu: Импичмент близится, а Путина всё нет...
koshkaedu 27 августа 2018 | 06:55
felik23: Скорее наоборот: уж Путин близится)*, импичмента всё нет, всё нет!
)* Трамп пригласил Путина в США.
felik23 27 августа 2018 | 06:31
Врёт, как обычно. https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs