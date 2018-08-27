Вьетнам потребовал от производителя гербицидов Monsanto компенсаций за вред, нанесенный в годы войны с США

В МИД страны заявили, что рассматривают как прецедент недавнее решение суда в Калифорнии о компенсации американцу Дуэйну Джонсону, утверждавшему, что из-за пестицида Monsanto он заболел раком. Во время Вьетнамской войны Monsanto поставляла американской армии печально известный агент «оранж» для уничтожения растительности в стране.