Вьетнам потребовал от производителя гербицидов Monsanto компенсаций за вред, нанесенный в годы войны с США
В МИД страны заявили, что рассматривают как прецедент недавнее решение суда в Калифорнии о компенсации американцу Дуэйну Джонсону, утверждавшему, что из-за пестицида Monsanto он заболел раком. Во время Вьетнамской войны Monsanto поставляла американской армии печально известный агент «оранж» для уничтожения растительности в стране.
Комментарии1
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sg98 27 августа 2018 | 06:30
Во Вьетнаме погибло 3,5 млн жителей, в том числе от напалма и химического оружия. Зато сейчас эти лживые ублюдки вводят санкции из за якобы совершенного отравления совершенно в другой стране. Это все что вам нужно знать об этих лицемерных пидарасах..