В Эстонии возобновляются полеты ВВС НАТО

Они были прерваны после инцидента с испанским истребителем, по ошибке выпустившим боевую ракету «воздух-воздух». Потерянную ракету так и не нашли. Расследование инцидента не завершено. Между тем, власти страны приняли решение возобновить полеты натовской авиации в интересах безопасности воздушного пространства Эстонии.