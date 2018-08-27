В Эстонии возобновляются полеты ВВС НАТО
Они были прерваны после инцидента с испанским истребителем, по ошибке выпустившим боевую ракету «воздух-воздух». Потерянную ракету так и не нашли. Расследование инцидента не завершено. Между тем, власти страны приняли решение возобновить полеты натовской авиации в интересах безопасности воздушного пространства Эстонии.
Комментарии1
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cromwel 27 августа 2018 | 06:52
А мы против них стерхов запустим!