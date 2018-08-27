США сегодня вводят против России новые санкции
На этот раз — из-за отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Госдепартаменте считают, что к отравлению причастна Россия. Таким образом, нарушен американский Закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.
Комментарии5
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ss2020 27 августа 2018 | 06:31
США сегодня вводят... даже можно сказать: ВСТАВЛЯЮТ вове по самые...!)))
cromwel 27 августа 2018 | 06:31
Нрвится мне подход США: доказательств нет а санкции есть? Политика двойных стандартов. Все эти действия я понимаю для того, чтобы народ сам сменил режим. А Скрипали и все подобное это поводы.
ss2020 27 августа 2018 | 06:38
cromwel: ЕСТЬ доказательства!!!
ugas 27 августа 2018 | 06:52
cromwel: А чем Вы, собственно, так возмущены? Это же опять на пользу России. Скоро у нас все так и попрет, так и попрет...
felik23 27 августа 2018 | 06:34
Анаконда уже не отпустит Путина, пока не задушит...Медленно, но верно...Сдавайтесь, кремлёвцы...Крым - отдать Украине и возместить потери. Из Донбасса - геть....Из Сирии - вон...Из Грузии - брысь... Новичок - все склады уничтожить под наблюдением Госдепа.... Хакеров - в кутузку и отдать америкосам...Что-то я ещё забыл....