Кандидату на пост главы Новокузнецка запретили выезжать из города в связи с приездом в Кемеровскую область Путина
Из-за этого Виктор Смирнов не сможет приехать в областной суд на заседание по выборам. Об этом сам кандидат на пост главы Новокузнецка рассказал «Эху Москвы». После Кемерова президент Владимир Путин посетит во вторник Новосибирск, а в среду Омск, где горожанам в этой связи посоветовали не выглядывать из окон. Напомним, во всех этих регионах 9 сентября состоятся выборы губернатора.
Комментарии4
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opiatnovyi63 27 августа 2018 | 06:12
Не просто не выглядывать из окон, а вообще нельзя открывать окна !Вот такой страх у нашего Вождя за свою драгоценную жизнь!
kentukky 27 августа 2018 | 06:29
opiatnovyi63: А.П.Быков очень сильно напряг мужиков Сибири! Чувствует наш "пахан", где рваться начинает...
opiatnovyi63 27 августа 2018 | 06:15
Там ,где появляется наш Несгораемый Окурок, возникают большие проблемы у так называемого преданного электората!
ss2020 27 августа 2018 | 06:34
а ты в пепелаце сиди...и из окон не выглядывай, гедэван александрович!)))