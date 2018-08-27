Кандидату на пост главы Новокузнецка запретили выезжать из города в связи с приездом в Кемеровскую область Путина

Из-за этого Виктор Смирнов не сможет приехать в областной суд на заседание по выборам. Об этом сам кандидат на пост главы Новокузнецка рассказал «Эху Москвы». После Кемерова президент Владимир Путин посетит во вторник Новосибирск, а в среду Омск, где горожанам в этой связи посоветовали не выглядывать из окон. Напомним, во всех этих регионах 9 сентября состоятся выборы губернатора.