Сегодня вступают в силу новые американские санкции против России
На этот раз они введены в ответ на отравление «Новичком» в британском Солсбери. Лондон и Вашингтон рассматривают инцидент с Сергеем и Юлией Скрипалями как применение Россией химоружия. Наша страна причастность к этому категорически отвергает. Пока речь идет о первом пакете американских санкций. Он предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, на экспорт товаров двойного назначения, а также отказ от госкредитования.
Комментарии2
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felik23 27 августа 2018 | 06:16
Сдавайтесь, кремлёвцы...Крым - отдать Украине и возместить потери. Из Донбасса - геть....Из Сирии - вон...Из Грузии - брысь... Новичок - все склады уничтожить под наблюдением Госдепа.... Хакеров - в кутузку и отдать америкосам...Что-то я ещё забыл....
opiatnovyi63 27 августа 2018 | 06:19
Наш Несменяемый , безусловно, переоценил свои возможности убивать, травить, гадить..