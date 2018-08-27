Суд в Москве сегодня может арестовать Алексея Навального

Это связано с протоколом об административном правонарушении, которому около 7 месяцев. Алексей Навальный был задержан еще днем в субботу в рамках протокола от 31 января 2018 года. Видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Сама она тогда получила 5 суток ареста, а Руслан Шаведдинов – 8 суток за то, что они вели прямой эфир на YouTube-канале «Навальный.Live» о том, как проходила всероссийская акция «Забастовка избирателей». В десятках городах были задержаны почти 400 человек. Навального обвиняют в организации несанкционированной акции. Это грозит арестом на срок до 30 суток. При задержании Навальному в субботу полицейские повредили мизинец – сначала было подозрение на перелом, но в травмпункте выдали справку о растяжении связок. Годовщину свадьбы политик встретил в отделении полиции. Если Алексей Навальный будет арестован, то пропустит митинг против пенсионной реформы, который намечен на 9 сентября – день выборов мэра Москвы.