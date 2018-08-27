Джон Маккейн будет похоронен 2 сентября на территории военной академии в Аннаполисе.
Об этом сообщается заявлении аппарата покойного американского сенатора. Гроб с телом Маккейна в среду будет выставлен в здании законодательного органа Аризоны в Финиксе. В четверг, 30 августа, в баптистской церкви этого города состоится панихида. В пятницу, 31 августа, гроб с телом выставят для прощания в центральной ротонде Капитолия
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