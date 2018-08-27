Дональд Трамп не станет публиковать официальное заявление Белого дома о кончине сенатора Джона Маккейна.
По сведениямThe Washington Post, в заявлении подготовленном помощниками Трампа Маккейн был назван героем. Черновик такого сообщения был готов еще до кончины сенатора и доработан после его смерти. Тем не менее Трамп запретил публиковать его. Вместо этого американский президент ограничился постом в своем твиттере. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать данную информацию.
Комментарии1
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vladimirgornitsky 27 августа 2018 | 05:29
Подлая, мелкая натура, отягощенная маразмом. Вчера написали, что Трамп не смог раскрасить американский флаг в детском саду, вместо американского у него российский получился...душонка.