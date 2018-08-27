Личность открывшего стрельбу в Джексонвилле на турнире по киберспорту, установлена.

По данным полиции, это 24-летний геймер по имени Дэвид Кац. С собой у него был по меньшей мере один пистолет. Застрелив, по уточненным данным двух человек и ранив 11, он покончил с собой. Другой информации о стрелке, а также его мотивах, не поступало. Ранее местные СМИ писали, что он открыл стрельбу, проиграв в видеоигре. Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем.