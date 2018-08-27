Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который держит голодовку в спецприемнике, вновь госпитализирован.

Об этом ИФ сообщила прес-секретарь движения Анастасия Удальцова. Удальцов отбывает 30 суток административного ареста, за акцию 28 июля против пенсионной реформы. Первый раз его доставили в больницу 19 августа его из-за болей в почках, но спустя несколько дней вернули в спецприемник. Голодовку Удальцов не прекратил.