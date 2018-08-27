Суд в Москве сегодня, как ожидается, рассмотрит административное дело Алексея Навального.

Он был задержан в субботу и до сих пор находится в ОВД «Дорогомилово». В окружении оппозиционного политика полагают, что это связано с акцией в январе в рамках т.н. «забастовки избирателей». Суда по ней до сих пор не было. Официально власти не сообщали ни о задержании Навального, ни о предстоящем суде. Оппозиционеру грозит до 30 суток ареста. Сам Навальный считает, что таким образом его стараются не допустить к участию в марше и митинге против пенсионной реформы, запланированных на единый день голосования 9 сентября.