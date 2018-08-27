Сегодня вступают в силу новые американские санкции против России.

На этот раз они введены в ответ на отравление «Новичком» в британском Солбери. Лондон и Вашингтон рассматривают инцидент с Сергеем и Юлией Скрипалями как применение Россией химоружия. Наша страна причастность к этому категорически отвергает. Пока речь идет о первом пакете американских санкций. Он предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, на экспорт товаров двойного назначения, а также отказ от госкредитования.