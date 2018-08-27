Американский сенатор Джон Маккейн будет похоронен в Аннаполисе, на кладбище академии ВМС.

Как пишет The New York Times, прощальная церемония состоится в парламентской ассамблее Аризоны – штата, который Маккейн представлял в Конгрессе на протяжении 35 лет. До похорон гроб с телом законодателя будет находиться под куполом вашингтонского Капитолия. Маккейн сам планировал собственные похороны и завещал не приглашать на траурную церемонию президента Дональда Трампа.