Дональд Трамп отказался опубликовать официальное заявление в связи со смертью Джона Маккейна.
По сведениям «Вашингтон пост», президент отклонил предложение своих помощников выступить с посланием, в котором сенатор назывался бы героем США и отмечались бы его заслуги. Тем более, что текст в Белом доме подготовили еще до кончины Маккейна. Трамп, по сведениям издания, намерен ограничится лишь соболезнованиями в «Твиттере». Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс отказалась комментировать публикацию «Вашингтон пост». Другие должностные лица США — из Белого дома и правительства уже опубликовали сообщения, в которых подчеркнули заслуги Маккейна перед
страной. Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Похороны – 2 сентября в Аризоне.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
salut__521 27 августа 2018 | 04:19
Рыжий придурок только ускоряет себе импичмент...
archibald_dandy_esquire 27 августа 2018 | 04:51
salut__521:
"Трамп, по сведениям издания, намерен ограничится лишь соболезнованиями в «Твиттере». "
"Сказка о малыше Володье и Дональде, который живёт в Твиттере"
minerr 27 августа 2018 | 05:10
Мог бы и написать что-то типа этого
"Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Джон не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Всё!"
renza 27 августа 2018 | 04:55
когда уже этого рыжего ушлепка посадят.