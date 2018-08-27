Дональд Трамп отказался опубликовать официальное заявление в связи со смертью Джона Маккейна.

По сведениям «Вашингтон пост», президент отклонил предложение своих помощников выступить с посланием, в котором сенатор назывался бы героем США и отмечались бы его заслуги. Тем более, что текст в Белом доме подготовили еще до кончины Маккейна. Трамп, по сведениям издания, намерен ограничится лишь соболезнованиями в «Твиттере». Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс отказалась комментировать публикацию «Вашингтон пост». Другие должностные лица США — из Белого дома и правительства уже опубликовали сообщения, в которых подчеркнули заслуги Маккейна перед

страной. Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Похороны – 2 сентября в Аризоне.