США сегодня вводят против России новые санкции.

На этот раз — из-за отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Госдепартаменте считают, что к отравлению причастна Россия. Таким образом, нарушен американский Закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.