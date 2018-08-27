США сегодня вводят против России новые санкции.
На этот раз — из-за отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Госдепартаменте считают, что к отравлению причастна Россия. Таким образом, нарушен американский Закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.
Комментарии6
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lnmanusnostras1 27 августа 2018 | 04:20
Да, конечно из за этого.. А еще это из за нас они жирные и страшные, за это тоже!
idruker 27 августа 2018 | 04:29
lnmanusnostras1: да нет, конечно не из-за этого. Русофобы они, бесятся от злости что не додушили Россию в 1991-м. Вот и придумывают всякие дурацкие поводы: то крым силой всунут россии как горячую картофилину, то боинг собьют российской ракетой, то взломают московские компютеры, через которые взломают свои собственные серверы. Да что я тебе рассказываю: ты и сам знаешь как жертва изнасилования провоцирует насильника излишне открытыми щиколотками
lnmanusnostras1 27 августа 2018 | 05:04
idruker: да, да, боинг, скрипали со скрижалями, сервера демократов, естественно. А за Крым можно, за Крым хоть до посинения пусть вводят, за своих не жалко.
baran_provokator 27 августа 2018 | 04:32
может пора санкционерам напомнить, что 25% урана для своих реакторов они получают от нас?
может. парочка остановленных реакторов (и сопутствующие прелести жизни без электричества) вправит им моск?
а ведь средний амер жрет энергии 20 кВт (в нормальных странах 2 кВт).
вполне пора прикрутить.
idruker 27 августа 2018 | 04:36
baran_provokator: Дурак ты. Можно подумать американцам нечем заменить российский уран. Ты бы еще глаза закрыл, чтобы им темно стало
kochar 27 августа 2018 | 04:34
Неужели не было другого способа ликвидировать неугодного не использовав хим.оружие?
Ну вот на хрена этот геморрой?
Сами же миллиарды потеряют и останутся тут взаперти с будущими палачами.
Глупо.