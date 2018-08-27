Дмитрий Медведев, не появлявшийся на публике около двух недель, не брал отпуск и не оформлял больничный.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники. Ранее пресс-служба правительства сообщила, что премьер получил «спортивную травму», не уточнив степень ее серьезности и, каким видом спорта занимался Медведев. Ожидается, что премьер придет сегодня на совещание со своими заместителями и на президиум президентского совета по демографии и культуре.