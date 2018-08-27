Дмитрий Медведев, не появлявшийся на публике около двух недель, не брал отпуск и не оформлял больничный.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники. Ранее пресс-служба правительства сообщила, что премьер получил «спортивную травму», не уточнив степень ее серьезности и, каким видом спорта занимался Медведев. Ожидается, что премьер придет сегодня на совещание со своими заместителями и на президиум президентского совета по демографии и культуре.
Комментарии9
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popyas 27 августа 2018 | 03:15
"медвед" так его в банде кличут, уехал на картошку
barsuchok 27 августа 2018 | 03:35
Медведев Единую россию грузит брикетами, занят сильно!
com30 27 августа 2018 | 03:43
Не беспокоить, он спит!
archibald_dandy_esquire 27 августа 2018 | 03:49
com30:
...после тяжелого продолжительного запоя от нас ушёл...
нужно время на создание дублей - ждите
sasha2011 27 августа 2018 | 03:47
Ну, слава тебе, Господи, живой. А то народ уже волноваться начал.
Как-никак а будущий президент страны. Опять!
А после него и нынешний снова вернётся.
Так что, ребя, не робей.
Они страну сиротой не оставят. по крайней мере, ещё лет тридцать...
Счастливые вы!!!
timber_head 27 августа 2018 | 03:48
Т.е., в соответствии с трудовым законодательством, должен быть уволен.
"Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); (ТК РФ ст.81)
davi__koloradov 27 августа 2018 | 03:50
Мужичок получил спортивную травму во время игры в литербол. Не замайте!
dwon 27 августа 2018 | 03:54
Димон - прогульщик и тунеядец. Немедленно уволить за прогулы. Пусть встает на биржу, как безработный. Платить ему 3 тыщи ежемесячно, чтоб ноги не протянул с голоду.
salut__521 27 августа 2018 | 04:00
Гонористый премьерчик злостный прогульщик, ибо не только заядлый спортсмэнчик, но профессиональный уточник...