Американская «Убер» меняет свою долгосрочную стратегию развития.
Как заявил
«Таймс» гендиректор компании Дара Хосроушахи, «Убер» станет чаще предлагать своим клиентам пользоваться для поездок не только автомобилями, но также электрическими самокатами, велосипедами и общественным транспортом. По его словам, в ближайшем будущем это может привести к дальнейшим убыткам, но в перспективе компания от этого выиграет.
Комментарии1
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vot_eto_da 27 августа 2018 | 04:02
Интервью было в Financial Times и основная идея перемен - уменьшить активность компании по коротким автомобильным перевозкам на перегруженных городских улицах и увеличить долю дальних автоперевозок