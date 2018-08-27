Американская «Убер» меняет свою долгосрочную стратегию развития.

Как заявил

«Таймс» гендиректор компании Дара Хосроушахи, «Убер» станет чаще предлагать своим клиентам пользоваться для поездок не только автомобилями, но также электрическими самокатами, велосипедами и общественным транспортом. По его словам, в ближайшем будущем это может привести к дальнейшим убыткам, но в перспективе компания от этого выиграет.