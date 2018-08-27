Чарльзу Роули стало хуже в больнице в Солсбери , куда его повторно доставили 18 августа.
Об этом «Дейли миррор» сообщил его брат Мэттью. Британец выжил после отравления веществом " Новичок" в Эймсбери и 20 июля был выписан. Однако, впоследствии его снова госпитализировали в отделение интенсивной терапии с подозрением на менингит. Мэттью Роули утверждает, что Чарльз не может пошевелить руками и ногами, у него двоится в глазах и невнятная речь. Точного диагноза пока нет. Мэттью Роули уверен, что это последствия отравления. В больнице от комментариев отказываются.
Комментарии1
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i_one_off 27 августа 2018 | 03:57
Это филиал новостей «Дейли миррор»?
Может напишете, сколько у нас умирает людей от отравления некачественными продуктами?
Но это, конечно, неинтересно даже прокуратуре.