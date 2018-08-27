Стрельбу на турнире по видеоиграм в американском Джексонвилле устроил проигравший участник.

Как сообщает телеканал Fox News, нападавший сделал не менее 12 выстрелов. К этому часу известно о четырех погибших и 11ти пострадавших. По сведениям REUTERS, шесть человек госпитализированы. Один из них — в тяжелом состоянии. Сам стрелок найдем мертвым. Предположительно, он покончил с собой.