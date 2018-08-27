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01:08, 27 августа 2018

Стрельбу на турнире по видеоиграм в американском Джексонвилле устроил проигравший участник.

Как сообщает телеканал Fox News, нападавший сделал не менее 12 выстрелов. К этому часу известно о  четырех погибших и  11ти пострадавших. По сведениям REUTERS, шесть человек госпитализированы. Один из них  — в тяжелом состоянии. Сам стрелок найдем мертвым. Предположительно, он покончил с собой.

Комментарии

3

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fresh_breeze 27 августа 2018 | 01:28

"По сведениям REUTERS, шесть человек госпитализированы. Один из них — в тяжелом состоянии. Сам стрелок найдем мертвым. Предположительно, он покончил с собой."
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Game over

kara 27 августа 2018 | 01:40

у наших эффективность лучше- на 9 выстрелов 8 убитых

viktorova 27 августа 2018 | 02:13

Евсюков эмигрировал?

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