Стрельбу на турнире по видеоиграм в американском Джексонвилле устроил проигравший участник.
Как сообщает телеканал Fox News, нападавший сделал не менее 12 выстрелов. К этому часу известно о четырех погибших и 11ти пострадавших. По сведениям REUTERS, шесть человек госпитализированы. Один из них — в тяжелом состоянии. Сам стрелок найдем мертвым. Предположительно, он покончил с собой.
Комментарии3
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fresh_breeze 27 августа 2018 | 01:28
"По сведениям REUTERS, шесть человек госпитализированы. Один из них — в тяжелом состоянии. Сам стрелок найдем мертвым. Предположительно, он покончил с собой."
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Game over
kara 27 августа 2018 | 01:40
у наших эффективность лучше- на 9 выстрелов 8 убитых
viktorova 27 августа 2018 | 02:13
Евсюков эмигрировал?