На центральной площади Кишинева участники антиправительственной акции разбили палаточный лагерь.
Как передает ИФ, активисты намерены остаться здесь всю ночь. Площадь оцеплена полицейскими патрулями. Акцию «Ночь свободы» возглавляет лидер молдавской оппозиционной партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе. Сегодня в Молдавии отмечается День независимости. Утром здесь пройдут официальные мероприятия с участием руководства страны.
Комментарии3
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satttana_perrrkele 27 августа 2018 | 01:17
это, на 100% антироссийская акция!
Они против ворья в правительстве и путинских холуёв, особенно Порошенко.
Захарова, Ау? осуждай, патлатая!
zemljanka 27 августа 2018 | 02:08
Армянский вариант?
com30 27 августа 2018 | 02:17
Антиправительственная акция?
А почему не антипрезидентская?
Или, за это кремль им не платит?
Додоннаш.