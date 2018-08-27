На центральной площади Кишинева участники антиправительственной акции разбили палаточный лагерь.

Как передает ИФ, активисты намерены остаться здесь всю ночь. Площадь оцеплена полицейскими патрулями. Акцию «Ночь свободы» возглавляет лидер молдавской оппозиционной партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе. Сегодня в Молдавии отмечается День независимости. Утром здесь пройдут официальные мероприятия с участием руководства страны.