Всю субботу пожарные тушили возгорание в жилой многоэтажке в подмосковном Королеве.

Пожар начался в деревянной мансарде, предположительно из-за короткого замыкания или неосторожного обращение с огнем. Спасатели эвакуировали десять человек, остальные жильцы покинули дом самостоятельно. Пострадавших нет. Всего в доме проживают более 200 человек. Для них ДК «Юбилейный» развернут пункт временного размещения. К тушению привлекалось более сотни человек, десятки единиц техники и вертолет МЧС.