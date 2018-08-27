Всю субботу пожарные тушили возгорание в жилой многоэтажке в подмосковном Королеве.
Пожар начался в деревянной мансарде, предположительно из-за короткого замыкания или неосторожного обращение с огнем. Спасатели эвакуировали десять человек, остальные жильцы покинули дом самостоятельно. Пострадавших нет. Всего в доме проживают более 200 человек. Для них ДК «Юбилейный» развернут пункт временного размещения. К тушению привлекалось более сотни человек, десятки единиц техники и вертолет МЧС.
Комментарии1
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pavel_san 27 августа 2018 | 01:33
только всё воскресенье