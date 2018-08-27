Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.

Как сообщил ИФ глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, 9 сентября в центре столицы планируется множество других мероприятий, посвященных подготовке ко Дню города. Заявка была подана на шествие по Тверской и митинг на Охотном ряду в единый день голосования. Альтернативной площадки заявителям не предлагалось. Сам Навальный в ожидании суда находится в ОВД «Дорогомилово». Он был задержан в субботу за январскую «забастовку избирателей».