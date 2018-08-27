Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.
Как сообщил ИФ глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, 9 сентября в центре столицы планируется множество других мероприятий, посвященных подготовке ко Дню города. Заявка была подана на шествие по Тверской и митинг на Охотном ряду в единый день голосования. Альтернативной площадки заявителям не предлагалось. Сам Навальный в ожидании суда находится в ОВД «Дорогомилово». Он был задержан в субботу за январскую «забастовку избирателей».
Комментарии4
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timber_head 27 августа 2018 | 01:38
Да понятно, что "множество других мероприятий" - развлекух и восхвалений - по мнению "слуг народа" куда важнее чем то, что затронет КАЖДОГО гражданина РФ, который ещё не вышел на пенсию.
salut__521 27 августа 2018 | 01:38
//9 сентября в центре столицы планируется множество других мероприятий, посвященных подготовке ко Дню города.//
Что ещё за подготовка ко дню города, если день города будет 8-го сентября? В ставке фюрера совсем разучились считать дни или просто научились брехать брехливую брехню?..
zemljanka 27 августа 2018 | 01:48
Юлят.
vot_eto_da 27 августа 2018 | 02:13
Окончательная бумажка, фактическая - есть?