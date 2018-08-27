Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны сенатора Джона Маккейна
Об этом сообщает СNN со ссылкой на друзей семьи Маккейна. Сенатор в последние месяцы резко критиковал Трампа и публично заявлял, что не хочет видеть его на своих похоронах. При этом на похороны приглашены бывшие президенты Джордж Буш-ст. и Барак Обама, который был соперником Маккейна на выборах в 2008 году. Им предложили выступить с речью.
Крайне негативно Джон Маккейн относился и к существующей российской власти. Сенатор считал, что политику России нужно всеми средствами сдерживать, сказал «Эху Москвы» академик РАН Алексей Арбатов.
Джон Маккейн в последние годы боролся с раком головного мозга. Незадолго до смерти он отказался от лечения.
Комментарии5
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jblack2 27 августа 2018 | 00:16
Увольте от такой чести...
master_superanalitik 27 августа 2018 | 00:18
Джон Маккейн все что мог, уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил... Трампу не стоит брать с него пример, с русофобскими взглядами долго не живут.
palmcoast___ 27 августа 2018 | 00:43
master_superanalitik:
Колян, Трамп сегодня хозяин Капитолия, где будет проходить церемония похорон. Кто может приглашать хозяина в свой же дом?, это Трамп вправе туда кого то не пустить., но там не такой злопамятный.
salut__521 27 августа 2018 | 00:31
Не беда. У рыжего придурка ещё есть шанс пригласиться на похороны плешивого фюрера и там пустить крокодилову слезу в обществе лучших людоедов планеты. Красотища будет...
ara_1 27 августа 2018 | 00:59
То есть Обам пригласили, а Трампа- нет.
Это больше говорит о "республиканце по названию" Маккейне, чем о Трампе. Также, "спасибо огромное" Маккейну, за сохранение обамакер, на мой, блин, голову..