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Эксклюзив Эха 00:00, 27 августа 2018

Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны сенатора Джона Маккейна

Об этом сообщает СNN со ссылкой на друзей семьи Маккейна. Сенатор в последние месяцы резко критиковал Трампа и публично заявлял, что не хочет видеть его на своих похоронах. При этом на похороны приглашены бывшие президенты Джордж Буш-ст. и Барак Обама, который был соперником Маккейна на выборах в 2008 году. Им предложили выступить с речью.

Крайне негативно Джон Маккейн относился и к существующей российской власти. Сенатор считал, что политику России нужно всеми средствами сдерживать, сказал «Эху Москвы» академик РАН Алексей Арбатов.

Джон Маккейн в последние годы боролся с раком головного мозга. Незадолго до смерти он отказался от лечения.

Комментарии

5

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jblack2 27 августа 2018 | 00:16

Увольте от такой чести...

master_superanalitik 27 августа 2018 | 00:18


Джон Маккейн все что мог, уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил... Трампу не стоит брать с него пример, с русофобскими взглядами долго не живут.

palmcoast___ 27 августа 2018 | 00:43

master_superanalitik:

Колян, Трамп сегодня хозяин Капитолия, где будет проходить церемония похорон. Кто может приглашать хозяина в свой же дом?, это Трамп вправе туда кого то не пустить., но там не такой злопамятный.

salut__521 27 августа 2018 | 00:31

Не беда. У рыжего придурка ещё есть шанс пригласиться на похороны плешивого фюрера и там пустить крокодилову слезу в обществе лучших людоедов планеты. Красотища будет...

ara_1 27 августа 2018 | 00:59

То есть Обам пригласили, а Трампа- нет.
Это больше говорит о "республиканце по названию" Маккейне, чем о Трампе. Также, "спасибо огромное" Маккейну, за сохранение обамакер, на мой, блин, голову..

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