Суд в Москве сегодня может арестовать Алексея Навального

Это связано с протоколом об административном правонарушении, которому около 7 месяцев.

Алексей Навальный был задержан еще днем в субботу в рамках протокола от 31 января 2018 года. Видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Сама она тогда получила 5 суток ареста, а Руслан Шаведдинов – 8 суток за то, что они вели прямой эфир на ютьюб-канале «Навальный.Live» о том, как проходила всероссийская акция «Забастовка избирателей». В десятках городах были задержаны почти 400 человек. Навального обвиняют в организации несанкционированной акции. Это грозит арестом на срок до 30 суток. При задержании Навальному в субботу полицейские повредили мизинец – сначала было подозрение на перелом, но в травмпункте выдали справку о растяжении связок. Годовщину свадьбы политик встретил в отделении полиции.

Если Алексей Навальный будет арестован, то пропустит митинг против пенсионной реформы, который намечен на 9 сентября – день выборов мэра Москвы.

Между тем, власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентрября. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он пояснил, что в этот день улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города.

Кроме того, заявленная тема митинга – это повестка КПРФ и «Справедливой России». И это значит, что проведение такого мероприятия будет либо агитацией за эти партии, либо агитацией против «Единой России». И то, и другое в день выборов запрещено.

Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.