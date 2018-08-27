Суд в Москве сегодня может арестовать Алексея Навального
Это связано с протоколом об административном правонарушении, которому около 7 месяцев.
Алексей Навальный был задержан еще днем в субботу в рамках протокола от 31 января 2018 года. Видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Сама она тогда получила 5 суток ареста, а Руслан Шаведдинов – 8 суток за то, что они вели прямой эфир на ютьюб-канале «Навальный.Live» о том, как проходила всероссийская акция «Забастовка избирателей». В десятках городах были задержаны почти 400 человек. Навального обвиняют в организации несанкционированной акции. Это грозит арестом на срок до 30 суток. При задержании Навальному в субботу полицейские повредили мизинец – сначала было подозрение на перелом, но в травмпункте выдали справку о растяжении связок. Годовщину свадьбы политик встретил в отделении полиции.
Если Алексей Навальный будет арестован, то пропустит митинг против пенсионной реформы, который намечен на 9 сентября – день выборов мэра Москвы.
Между тем, власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентрября. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он пояснил, что в этот день улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города.
Кроме того, заявленная тема митинга – это повестка КПРФ и «Справедливой России». И это значит, что проведение такого мероприятия будет либо агитацией за эти партии, либо агитацией против «Единой России». И то, и другое в день выборов запрещено.
Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.
Комментарии4
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master_superanalitik 27 августа 2018 | 00:15
Суд в Москве сегодня может арестовать Алексея Навального
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Это правильное решение! Но срок нужно добавить до 20 лет, а потом обменять его на Бутину, которая будучи узницей совести томится в американской тюрьме.
putn_pnh 27 августа 2018 | 00:31
master_superanalitik: Это на тебя, вражина, Бутину поменять надо. Согласен?
stanislav1975 27 августа 2018 | 00:54
master_superanalitik: На Медведава его и Удальцова менять будут. Вторую неделю в Гааге показания даёт трибуналу.
pusin_patriot 27 августа 2018 | 00:55
Фамилию, Имя, Отчество, судьи не забудьте огласить, которая вынесет решение об аресте по административному делу с истекшим сроком давности по админ. делам.
Страна должна знать своих героев с биографиями, за что им там медальки вешали.