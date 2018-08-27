4 человека убиты и 11 ранены в результате стрельбы в американском городе Джексонвилле, штат Флорида
Пятеро пострадавших госпитализированы, один – в тяжелом состоянии.
Мужчина начал стрелять в торговом центре, где проходила трансляция турнира по спортивной видеоигре Madden NFL 19. Газета «Лос-Анджелес таймс» сообщает, что мужчина открыл стрельбу после того, как проиграл в видеоигре. Геймер убил трех человек, а потом покончил с собой.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Джексонвилле и слдеит за ситуацией, — об этом заявили в Белом Доме.
Комментарии4
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master_superanalitik 27 августа 2018 | 00:26
Слава Богу все закончилось хорошо и не пострадал мой друг, брат и кореш Aлександр Герчик, он же palmcoast___:-)
zibex 27 августа 2018 | 00:35
А что, пожар в семиэтажном жилом доме в Королеве локализован?
sir_sar 27 августа 2018 | 00:52
zibex: Локализован. Все живы.
Про пожар в другой теме. В этой, об очередном массовом убийстве детей в Америке.
satttana_perrrkele 27 августа 2018 | 00:50
зато в Кущёвке: тишь да гладь, прокурорам благодать