4 человека убиты и 11 ранены в результате стрельбы в американском городе Джексонвилле, штат Флорида

Пятеро пострадавших госпитализированы, один – в тяжелом состоянии.

Мужчина начал стрелять в торговом центре, где проходила трансляция турнира по спортивной видеоигре Madden NFL 19. Газета «Лос-Анджелес таймс» сообщает, что мужчина открыл стрельбу после того, как проиграл в видеоигре. Геймер убил трех человек, а потом покончил с собой.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Джексонвилле и слдеит за ситуацией, — об этом заявили в Белом Доме.