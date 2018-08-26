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23:02, 26 августа 2018

В Самаре демонтировали и увезли в неизвестном направлении памятник местному криминальному авторитету

В Самаре демонтировали и увезли в неизвестном направлении памятник местному криминальному авторитету Владимиру Беркуту, который был установлен на детской площадке. Об этом сообщает портал Ура.ру.

Первоначально предполагалось, что могильную плиту уберут после выходных. Местные жители уверены, что памятник забрали соратники криминального авторитета. «Увезли какие-то ребята. Наверное, братки», — говорят горожане. Они также рассказывают, что криминальный авторитет по прозвищу «Беркут» был убит еще в 1994 году, раньше на этом месте была беседка, где собирались подельники Беркута и поминали его, а детская площадка появилась уже позднее.

Комментарии

3

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opiatnovyi63 26 августа 2018 | 23:09

Подельники авторитета, видать, уже заправляют делами в во властных структурах..

dyymm 26 августа 2018 | 23:09

"В Самаре демонтировали и увезли в неизвестном направлении памятник местному криминальному авторитету, который был установлен на детской площадке." - это был перформанс, показывающий положение дел в современной России

stebinmaku 26 августа 2018 | 23:14

"Смотрящего" по детской площадке убрали, теперь в песочнице будет бардак и беспредел..

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