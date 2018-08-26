Бывший посол Ватикана в США обвинил Папу Римского в укрывательстве педофила
Архиепископ Карло Мария Вигано обнародовал документы, свидетельствующие о том, что папа Франциск знал об обвинениях в педофилии, которые были выдвинуты против архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика.
Церковное руководство было в курсе ситуации с 2000 года. А папа Франциск был проинформирован в 2013 году после избрания на престол, однако не предпринял никаких мер, — утверждает Вигано.
Вместе с тем, некоторые католические издания отмечают, что к обвинениям Вигано следует относиться с осторожностью. Он считается представителем антипапского
Комментарии3
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grey 26 августа 2018 | 23:15
Что ж за редакторы на Эхе! Теперь уже и предложения не дописывают.
patrikk_1 26 августа 2018 | 23:16
Бывший посол Ватикана в США обвинил Папу Римского в укрывательстве педофила...
Ватиканский Майкл Макфол?
nanarovsky 26 августа 2018 | 23:20
Они все там педофилы ещё с древних времён в Ватикане.