Бывший посол Ватикана в США обвинил Папу Римского в укрывательстве педофила...

Архиепископ Карло Мария Вигано обнародовал документы, свидетельствующие о том, что папа Франциск знал об обвинениях в педофилии, которые были выдвинуты против архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика.

Церковное руководство было в курсе ситуации с 2000 года. А папа Франциск был проинформирован в 2013 году после избрания на престол, однако не предпринял никаких мер, — утверждает Вигано.

Вместе с тем, некоторые католические издания отмечают, что к обвинениям Вигано следует относиться с осторожностью. Он считается представителем антипапского