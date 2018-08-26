ВВС Британии 3-й раз за неделю подняли над Черным морем два своих истребителя, чтобы сопроводить российские самолеты...

Британские Военно-воздушные силы третий раз за неделю подняли над Черным морем два своих истребителя «Тайфун» для того, чтобы сопроводить российские самолеты. Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС Великобритании.

Последний инцидент, по данным ведомства, произошел утром 25 августа. Сначала к границе воздушного пространства Румынии приблизился российский военно-транспортный самолет Ан-26, а за ним — противолодочный Бе-12. «Тайфуны», как указывается в сообщении британских военных, взлетели с авиабазы в Румынии.

Еще два случая отмечены 22 и 23 августа. В первый раз британские истребители подняли над Черным морем для преследования российского Су-30, во второй раз они сопровождали российский Бе-12.

В Минобороны России эту информацию не комментировали, однако в посольстве России в Великобритании обвинили в «провокационной деятельности» британские ВВС. В связи с действиями Лондона российские дипломаты выразили недоумение, — сообщает РБК.