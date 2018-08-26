ВВС Британии 3-й раз за неделю подняли над Черным морем два своих истребителя, чтобы сопроводить российские самолеты
Британские Военно-воздушные силы третий раз за неделю подняли над Черным морем два своих истребителя «Тайфун» для того, чтобы сопроводить российские самолеты. Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС Великобритании.
Последний инцидент, по данным ведомства, произошел утром 25 августа. Сначала к границе воздушного пространства Румынии приблизился российский военно-транспортный самолет Ан-26, а за ним — противолодочный Бе-12. «Тайфуны», как указывается в сообщении британских военных, взлетели с авиабазы в Румынии.
Еще два случая отмечены 22 и 23 августа. В первый раз британские истребители подняли над Черным морем для преследования российского Су-30, во второй раз они сопровождали российский Бе-12.
В Минобороны России эту информацию не комментировали, однако в посольстве России в Великобритании обвинили в «провокационной деятельности» британские ВВС. В связи с действиями Лондона российские дипломаты выразили недоумение, — сообщает РБК.
Комментарии11
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sensei54 26 августа 2018 | 23:03
«Тайфуны» у себя дома, на базе НАТО.
Вот когда у нас будет свой военный блок, например, РВЕБУЗИК (Россия, Венесуэла, Бурунди, Зимбабве, КНДР), перехват самолетов НАТО над Черным морем бурундийскими истребителями будет в порядке вещей.
Ну, а пока блока нет, будем запускать на врага Маню Сизый нос.
sensei54 26 августа 2018 | 23:07
sensei54: И ещё.
Протяженность береговой линии России на Чёрном море – 16%.
У стран НАТО – 48%.
Вот такая арифметика.
mikhail_spb_ 26 августа 2018 | 23:11
sensei54:
У нас своя арифметика - чуровская.
Поэтому наши 16% равняются 146%.
patrikk_1 26 августа 2018 | 23:14
ВВС Британии 3-й раз за неделю подняли над Черным морем два своих истребителя, чтобы сопроводить российские самолеты...
Британия - владычица морей. Само собой, что Лондон контролирует все моря в мире.
navsegda 26 августа 2018 | 23:18
patrikk_1: В 19 веке над Британской империей никогда не заходило солнце - Америка , Австралия , Новая Зеландия , Индия .
patrikk_1 26 августа 2018 | 23:24
navsegda:
19 век не вернулся, просто из-за Брекзита, Британии нужно поднимать свою значимость в оставшихся европейских организациях, где они ещё имеют членство.
navsegda 26 августа 2018 | 23:13
sensei54: Во времена сесесера перехват и сопровождение были рутинной практикой с обеих сторон , это повторение прошлого
sensei54 26 августа 2018 | 23:21
navsegda: Причем, ежедневно и по нескольку раз.
palmcoast___ 26 августа 2018 | 23:18
Военные пилоты резвятся и тешатся., показывают свою значимость..
novyrusich 26 августа 2018 | 23:25
palmcoast___: Военные пилоты, петушок, ничего без приказа не делают.
Поэтому только идиот мог написать про "резвятся и тешатся".
begly_ 26 августа 2018 | 23:29
novyrusich:
Курни побыстрому и отваливай, Педя Балалайкин.