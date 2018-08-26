По меньшей мере 4 человека погибли и 11 ранены в результате стрельбы в американском городе Джексонвилл
По меньшей мере 4 человека погибли и 11 ранены в результате стрельбы в американском городе Джексонвилл, штат Флорида.
В сообщении в Твиттере местной полиции говорилось, что стрельба произошла на территории рыночного комплекса, который расположен в центре города.
Неизвестный мужчина открыл огонь во время соревнований по видеоиграм, которые проходили в одном из баров , — сообщает телекомпания CBS.
Стрелявший убит, в полиции пока не знают, были ли у него сообщники.
Газета «Лос-Анджелес таймс» сообщает, что мужчина начал стрелять после того, как проиграл в компьютерной игре. Геймер убил трех человек, а потом покончил с собой.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
navsegda 26 августа 2018 | 23:04
game over
patrikk_1 26 августа 2018 | 23:10
Мужчина начал стрелять после того, как проиграл в компьютерной игре. Геймер убил трех человек, а потом покончил с собой...
Не надо было жилить.
navsegda 26 августа 2018 | 23:08
Игро зависимых полно везде , каждый год новые сообщения о трагедиях вот к примеру
Re "Трагедия в Челябинской области — школьник набросился с ножом на родителей, которые пытались запретить ему играть в онлайн-игры. Подросток провел у компьютера почти три месяца. От полученных ранений женщина скончалась, а отец школьника получил серьезные ранения, но выжил.
На пороге смерти мужчина оказался из-за любви сына. Любви к видеоиграм. Когда мать сказала: прочь от компьютера, 15-летний Антон, словно герой обожаемой им стрелялки, — схватил нож и отправился убивать родителей. На отца девятиклассник напал со спины. Ударил клинком сначала в голову, потом в грудь. А когда понял, что силы неравны, бросил истекать кровью. У матери шансов на спасение просто не было."
palmcoast___ 26 августа 2018 | 23:13
Таковы новые реалити человеческого прогресса. И ничего тут не попишешь.
navsegda 26 августа 2018 | 23:15
palmcoast___: Отнюдь , раньше стрелялись из-за проигрыша в карты или рулетку , сейчас электронные игры , некоторые индивиды не могут остановится
palmcoast___ 26 августа 2018 | 23:22
navsegda:
Только есть небольшая разница, карты были не в каждом доме,да и про рулетку не всем ведомо, а комп со стрелялками сегодня практически в каждой семье., и не только там где есть дети - взрослые бывают хуже детей.
satttana_perrrkele 26 августа 2018 | 23:16
Интересно, сколько раз в USA прессе было расказано, что в сворованной у финнов Кондапоге, наваляли муслимам после того,как муслимы наваляли "местным" и как полицаи показали, что от Кущевской до восточной Карелии - ничего не могут и всего боятся (полицаи всея рашки-парашки (с))
palmcoast___ 26 августа 2018 | 23:24
satttana_perrrkele:
Думаю, что 99,9% американцев об этих "событиях" не слышали.
nanarovsky 26 августа 2018 | 23:28
Рассейские хакеры ему мосх взломали... одназначна..