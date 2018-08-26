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23:00, 26 августа 2018

По меньшей мере 4 человека погибли и 11 ранены в  результате стрельбы в американском городе Джексонвилл

По меньшей мере 4 человека погибли и 11 ранены в  результате стрельбы в американском городе Джексонвилл, штат Флорида.

В сообщении в Твиттере местной полиции говорилось, что стрельба произошла на территории рыночного комплекса, который расположен в центре города.

Неизвестный мужчина открыл огонь во время соревнований по видеоиграм, которые проходили в  одном из баров , — сообщает телекомпания CBS.

Стрелявший убит, в полиции пока не знают, были ли у него сообщники.

Газета «Лос-Анджелес таймс» сообщает, что мужчина начал стрелять после того, как проиграл в компьютерной игре. Геймер убил трех человек, а потом покончил с собой.

Комментарии

9

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navsegda 26 августа 2018 | 23:04


game over

patrikk_1 26 августа 2018 | 23:10

Мужчина начал стрелять после того, как проиграл в компьютерной игре. Геймер убил трех человек, а потом покончил с собой...

Не надо было жилить.

navsegda 26 августа 2018 | 23:08

Игро зависимых полно везде , каждый год новые сообщения о трагедиях вот к примеру
Re "Трагедия в Челябинской области — школьник набросился с ножом на родителей, которые пытались запретить ему играть в онлайн-игры. Подросток провел у компьютера почти три месяца. От полученных ранений женщина скончалась, а отец школьника получил серьезные ранения, но выжил.
На пороге смерти мужчина оказался из-за любви сына. Любви к видеоиграм. Когда мать сказала: прочь от компьютера, 15-летний Антон, словно герой обожаемой им стрелялки, — схватил нож и отправился убивать родителей. На отца девятиклассник напал со спины. Ударил клинком сначала в голову, потом в грудь. А когда понял, что силы неравны, бросил истекать кровью. У матери шансов на спасение просто не было."

palmcoast___ 26 августа 2018 | 23:13

Таковы новые реалити человеческого прогресса. И ничего тут не попишешь.

navsegda 26 августа 2018 | 23:15

palmcoast___: Отнюдь , раньше стрелялись из-за проигрыша в карты или рулетку , сейчас электронные игры , некоторые индивиды не могут остановится

palmcoast___ 26 августа 2018 | 23:22

navsegda:

Только есть небольшая разница, карты были не в каждом доме,да и про рулетку не всем ведомо, а комп со стрелялками сегодня практически в каждой семье., и не только там где есть дети - взрослые бывают хуже детей.

satttana_perrrkele 26 августа 2018 | 23:16

Интересно, сколько раз в USA прессе было расказано, что в сворованной у финнов Кондапоге, наваляли муслимам после того,как муслимы наваляли "местным" и как полицаи показали, что от Кущевской до восточной Карелии - ничего не могут и всего боятся (полицаи всея рашки-парашки (с))

palmcoast___ 26 августа 2018 | 23:24

satttana_perrrkele:

Думаю, что 99,9% американцев об этих "событиях" не слышали.

nanarovsky 26 августа 2018 | 23:28

Рассейские хакеры ему мосх взломали... одназначна..

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