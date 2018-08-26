По меньшей мере 4 человека погибли и 11 ранены в результате стрельбы в американском городе Джексонвилл, штат Флорида.

В сообщении в Твиттере местной полиции говорилось, что стрельба произошла на территории рыночного комплекса, который расположен в центре города.

Неизвестный мужчина открыл огонь во время соревнований по видеоиграм, которые проходили в одном из баров , — сообщает телекомпания CBS.

Стрелявший убит, в полиции пока не знают, были ли у него сообщники.

Газета «Лос-Анджелес таймс» сообщает, что мужчина начал стрелять после того, как проиграл в компьютерной игре. Геймер убил трех человек, а потом покончил с собой.